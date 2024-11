Al Teatro Primo di Villa San Giovanni 2° appuntamento con la drammaturgia contemporanea

In scena "Patria: il Paese di Caino e Abele"

Il Teatro Primo di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) continua la sua nuova stagione di drammaturgia contemporanea, con la direzione artistica di Silvana Luppino e Christian Maria Parisi. Dopo il successo dello spettacolo inaugurale “Anna Cappelli”, che ha registrato due sold out, arriva il secondo appuntamento.

“Patria – Il Paese di Caino e Abele” in Scena il 9 e 10 Novembre

Sabato 9 novembre alle 21.00 e domenica 10 novembre alle 18.15 andrà in scena “Patria – Il Paese di Caino e Abele”, una co-produzione Centro Teatrale MaMiMò / Eco di fondo. Lo spettacolo è stato ideato da Fabio Banfo, Giacomo Ferraù e Giulia Viana, con la drammaturgia di Fabio Banfo e la regia di Giacomo Ferraù.

Trama dello Spettacolo

“Patria” racconta la storia d’Italia dal dopoguerra ai giorni nostri, attraverso gli occhi di due fratelli che incrociano eventi drammatici della storia italiana: stragi, golpe, terrorismo, lobbies, mafie e servizi segreti. Un racconto tragicomico che trasforma una biografia famigliare in quella di una nazione.

“Fabio Banfo interpreta 15 personaggi differenti per dare voce a tutti gli abitanti del Paese,” si legge nella presentazione dello spettacolo. Leggi anche

Dettagli dell’Evento

Date : Sabato 9 novembre 2024 alle ore 21:00 e domenica 10 novembre alle ore 18:15

: Sabato 9 novembre 2024 alle ore 21:00 e domenica 10 novembre alle ore 18:15 Durata : 60 minuti

: 60 minuti Biglietti : Intero: €15,00 Ridotto (under 30): €13,00 Ridotto Allievi: €10,00

: Info e Prenotazioni: 3476973297 (anche via WhatsApp)

L’evento si svolgerà presso la Sala Teatro Primo, situata in Via delle Filande 29, Villa San Giovanni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 09651971173 o il numero 3476973297.