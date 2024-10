Tennis, a Locri la fase Nazionale Maschile di serie C

Saranno ricevuti domani pomeriggio alle ore 17,00 nella sala consiliare del Comune di Locri, i campioni tennisti del Circolo Garden “Giulio Riccio” tennis Locri e gli ospiti del T. C. Terranova Olbia che domenica 23 giugno saranno impegnati nel primo turno della fase nazionale di serie C maschile. Un appuntamento sportivo importante per il panorama tennistico che vedrà a Locri ospitare la squadra T. C. Terranova Olbia dalle ore 10 presso gli impianti di via lungomare, per proseguire nella categoria superiore.

A gareggiare per la squadra locrese scenderanno sul campo rosso Domenico Belcastro, Francesco Commisso, Alessandro Dattilo, Nino Maio, Andrea Pipicelli, Luca Pistininzi, Sandro Scalese, Massimo Serafino. Saranno loro insieme agli altri giocatori ad essere ricevuti dal sindaco Giovanni Calabrese e l’assessore allo sport Giuseppe Fontana, per un saluto e un augurio di buona gara per un torneo prestigioso che ha già avuto il massimo della soddisfazione con la vittoria della fase regionale che ha visto Locri primeggiare in Calabria.

Gli amministratori locresi, come già hanno ribadito in occasione della fesa dello sport, omaggiando i campioni del Garden per la vittoria del campionato regionale maschile, ci tengono a sottolineare il fondamentale apporto ad uno sport che ha dato a Locri molte soddisfazioni ed è uno degli sport che in questi anni sta sempre di più regalando soddisfazioni in diverse categorie. «Queste vittorie, come il campionato regionale– dice Calabrese– galvanizza tutto il movimento tennistico calabrese e Locri dovrà essere pronta a regalarci forte emozioni per sognare di arrivare sempre più in alto e rappresentare al meglio la nostra città».

Locri, città che ha quattro campi da tennis, di cui due al coperto presso il centro di aggregazione Next, gestiti dall’importante e storico circolo tennistico locrese, si appresta, dunque, a vivere una domenica di sano agonismo in una cornice naturale e suggestiva a due passi dal nostro mare.

Intanto domani pomeriggio al Comune i saluti dell’Amministrazione, per il plauso ai tennisti del Garden e il benvenuto alla squadra sarda.