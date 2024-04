Calcio a 5: per l'ultima dell'anno il tributo del pubblico giallo-blu alla Futura

Ultima dell’anno in casa Futura.

Scende in campo la A2 Elite. I ragazzi di Mister Fiorenza sono già salvi da tempo, ovvero dopo la vittoria contro Capurso ed hanno salutato le speranze di rimonta Playoff nell’ultima trasferta in quel di Regalbuto.

Alle ore 19.30 di venerdì 26 aprile, in anticipo, i gialloblu saluteranno il proprio pubblico amico.

Avversario sarà l’Itria, team già salvo.

Il team sarà la voglia di sorpasso da parte degli ospiti a caccia di un miglior piazzamento al termine del torneo cadetto.

È stato un campionato lungo, difficile ed intenso che ha messo alla prova i gialloblu con tante cartoline volitive ed una costante meravigliosa: il pubblico del Palattinà non è mai mancato e, siamo sicuri, non mancherà neanche per l’ultima di campionato con l’ormai consueto Sold-out.

La Futura ha rappresentato egregiamente la Città Metropolitana di Reggio Calabria viaggiando in giro per lo stivale, da Cesena e Roma, da Benevento alla Puglia.

Siamo certi che, i tifosi Futura ed un pubblico meraviglioso composto, nella curva giallo-blu da “mamme e giovani” tifosi tributeranno il giusto sostegno ai propri beniamini.

Arbitrano Alessandro Desegus di Carbonia e Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme con Luigi Federico Barbagallo di Acireale.