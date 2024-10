Myenergy Viola ai play-off, il Gm Vita: ‘Ora non possiamo più sbagliare’

La Myenergy Viola ha appena staccato un biglietto per i play-off, l’ultimo disponibile grazie ai verdetti finali della tanto discussa e criticata fase a orologio.

Il match conclusivo del Play-In Gold ha visto i neroarancio uscire sconfitti al Palacalafiore contro la Power Basket Salerno, prossima avversaria nell’ultima fase della corsa verso la promozione, ma il parquet di Pentimele è in festa, invaso dal popolo Viola.

È il momento per società e gruppo squadra di ricevere l’abbraccio dei tifosi al termine di una stagione che ha rivitalizzato la piazza di Reggio Calabria, e ai nostri microfoni commenta così il General Manager della Myenergy Viola Fortunato Vita:

I play-off e il sogno promozione sono ormai a un passo, e la ricetta per affrontarli è sempre la stessa, ossia lavoro, lavoro e ancora lavoro, su corpo e “spirito”:

“Sicuramente ora daremo un po’ di stacco mentale perché dal punto di vista fisico hanno veramente avuto un dispendio di energie importante. Dopo di che “testa”, perché ora inizia una fase davvero complicata dove non possiamo più sbagliare. Dobbiamo dimostrare la maturità in campo, dobbiamo iniziare dagli allenamenti in modo veramente professionale, così come hanno fatto durante tutto l’arco della stagione, e dobbiamo alzare l’asticella. Sono sicuro che risponderemo alla grande”.