Myenergy Viola, Laganà: ‘Obiettivo play-off raggiunto. I ragazzi sono stati fantastici’

È tempo di festeggiamenti al Palacalafiore di Reggio Calabria. Si è da poco concluso l’ultimo e attesissimo match del Play-In Gold contro la Power Basket Salerno, la Myenergy Viola esce sconfitta ma i risultati dagli altri campi garantiscono ai neroarancio il sesto posto utile per l’accesso ai play-off.

È la ‘Giornata neroarancio’ e il parquet è invaso dal pubblico e dai tantissimi ragazzi delle giovanili presenti per l’occasione al Palazzetto. Ci districhiamo tra abbracci, foto e autografi per raggiungere un felicissimo Carmelo Laganà, presidente della Viola.

Ai microfoni di CityNow commenta a caldo il risultato da poco raggiunto dalla squadra.

“Noi l’obiettivo dei play-off l’abbiamo raggiunto. I ragazzi sono stati fantastici. Questo pubblico dimostra che abbiamo fatto bene. È ovvio che qualcosa può anche non andare durante una partita. L’infortunio di Simonetti, che poi per fortuna è di lieve entità, non ci ha consentito di giocare come stavamo giocando. Però sono contento. Sono contento per la stagione e speriamo nella prosecuzione”.