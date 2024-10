Tennis, a Reggio Calabria via al ‘Memorial Ciprioti’

Ha preso il via l’XI edizione del Torneo nazionale di tennis di terza categoria singolare maschile “Città di Catona – Memorial Alfonso Ciprioti”, dedicato alla figura dell’ex consigliere comunale e provinciale. Sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis e con l’organizzazione del Palextra Club, sui campi in terra rossa del circolo Sport Village di Catona, si sono infatti già svolti i primi match.

L’appuntamento sportivo, ormai un classico nell’agenda primaverile tennistica della Calabria, si prolungherà sino al 7 maggio e, anche per quest’anno, ha richiamato numerosi iscritti rispettando le previsioni della vigilia.

I partecipanti al torneo, oltre un centinaio, provengono da diversi circoli calabresi e siciliani: tra loro figurano ben trenta tennisti di terza categoria. Un dato molto positivo, quest’ultimo, così come sottolineato da Francesco Postorino del Palextra Club.

“La cospicua presenza di determinati atleti – ha commentato Postorino in riferimento, appunto, alla partecipazione di molti appartenenti a questa categoria – è l’emblema non solo della crescita in termini qualitativi e quantitativi del Memorial, che si è consolidato sempre più nel tempo, ma anche dell’ottimo livello agonistico che abbiamo potuto registrare per l’edizione 2017. Ciò, siamo sicuri, – ha concluso – darà la possibilità di assistere a gare finali dall’alto tenore sportivo, in grado di allietare tutti gli appassionati che si ritroveranno nella struttura per godere delle emozioni che una disciplina come il tennis riesce a garantire”.