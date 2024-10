Tennis: a Reggio l’ex allenatore di Matteo Berrettini per un evento

Il 2024 inizia alla grande per il tennis in riva allo Stretto. Dal 3 al 5 gennaio, infatti, presso il Circolo Tennis Rocco Polimeni e lo Sport Village Catona, si è tenuto un importante evento tennistico che ha visto come protagonista Vincenzo Santopadre, ex nº 100 del ranking ATP in singolare ed allenatore di Matteo Berrettini dal 2011 al 28 ottobre 2023.

Si tratta di uno dei nomi più noti del tennis italiano che, con la sua presenza, ha consentito un significativo momento di crescita per i ragazzi dei due circoli e, in generale, per il tennis reggino.

Si è, così, positivamente conclusa una bella esperienza di collaborazione tra due delle realtà sportive più note della città con l’obiettivo di proseguire sul sentiero tracciato ed organizzare nuovi eventi sportivi di elevata qualità.