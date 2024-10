Teramo-Reggina: aggiornamento biglietti acquistati dai tifosi amaranto

Il termine ultimo per l'acquisto del tagliando è fissato alle 19 di stasera

Cresce l’attesa per il match tra il Teramo e la Reggina. I tifosi abruzzesi probabilmente riempiranno il Bonolis per sostenere la propria squadra reduce da due pareggi contro Ternana e Bari, ma soprattutto perchè di fronte si troveranno la capolista.

Ma la Reggina non sarà sola in questa trasferta in quanto affiancata da un buon numero di tifosi al seguito. L’ultimo aggiornamento è di 312 biglietti acquistati, ricordando che fino alle 19 di stasera è possibile ancora comprare il biglietto.