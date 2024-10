Termometro frontale ad infrarossi: cos’è e come funziona

Il termometro frontale è fra i prodotti più venduti del momento. A causa del Covid-19, Amazon, in queste settimane, ha visto aumentare in modo esponenziale le richieste d’acquisto di questo specifico prodotto.

Già da un pò di tempo gli italiani hanno detto addio al termometro a mercurio, per affidarsi ad una tecnologia più avanzata. Il vecchio termometro è stato messo al bando per via della sua pericolosità e del suo potere inquinante. I dispositivi più affidabili per la misurazione della temperatura sono divenuti, ad esempio, i termometri frontali ad infrarossi.

COS’È

Il termometro frontale è in grado di rilevare la temperatura misurando l’intensità della specifica energia emessa dalla pelle. Tutto ciò senza alcun tipo di contatto. Questo dispositivo è assolutamente il più rapido fra tutti per misurare la temperatura corporea. È uno strumento molto pratico che necessita solamente di 1 secondo (a fronte dei vecchi 5 min) per dare un responso corretto.

COME FUNZIONA

Basta puntare il termometro alla fronte (ma funziona anche con gli oggetti) ad una distanza di circa 3-5 cm. È importante stare fermi al momento della misurazione. E, dopo qualche secondo, sarà possibile conoscere l’esatto livello della temparatura.

Finalmente letture istantanee e accurate. Il termometro digitale a infrarossi è una strumento professionale che non necessita di alcun contatto. È adatto per neonati, bambini e adulti.

CARATTERISTICHE

Il “FlowerDas termometro frontale” possiede un display LCD a grande schermo con retroilluminazione bianca. Questa caratteristica gli permette di essere chiaramente visualizzato sotto qualsiasi luce.

Il termometro consente di misurare immediatamente la temperatura di una stanza o di una tazza mentre si preme il pulsante.È una scelta perfetta per mamme e papà che vogliono tenere d’occhio la temperatura corporea di neonati, bambini e i propri cari. Ma si tratta anche di uno strumento perfetto per locali e negozi che, presto, dovranno munirsi di tutte le misure precauzionali prima di entrare a ‘contatto’ con il pubblico.

È possibile modificare i parametri di impostazione per adattarsi al sistema di misurazione della temperatura medica in diversi paesi e convertirli tra loro usando Celsius e Fahrenheit. Il risultato della misurazione viene visualizzato in 0,5 secondi. Spegnimento automatico a risparmio energetico per 15 secondi senza operazione.

PREZZI

I prezzi dei termometri digitale variano, anche di molto, in base al prodotto selezionato. La fascia ‘media’ va dai 35 ai 70 euro.

Per acquistarlo CLICCA QUI.