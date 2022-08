Ternana-Reggina: i convocati amaranto. Oltre ai soliti noti, fuori altri quattro

"Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 23 convocati che prenderanno parte alla trasferta di Terni per Ternana-Reggina. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Colombi, Ravaglia.

Difensori: Camporese, Cionek, Di Chiara, Dutu, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Agostinelli, Crisetig, Fabbian, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Santander".

Non convocati i soliti noti, cioè tutti quei calciatori in lista di partenza come Gavioli, Ejjaki, Marcucci, Laribi Montalto. A loro si aggiungono anche il terzo portiere Aglietti, Di Stefano, Situm (anche lui possibile partente ma convocato contro la Spal) e Lollo, quest'ultimo rientrante dalla squalifica ma con qualche problema fisico.