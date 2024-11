Ternana-Reggina: i recuperi per Inzaghi, i problemi per Lucarelli

La Reggina si prepara per la seconda trasferta consecutiva. L’obiettivo è provare a ripetere quanto di buono si è visto in occasione dell’esordio, con la possibilità di poter scegliere su una disponibilità di calciatori più ampia. Tornano infatti a disposizione in mezzo al campo Majer e Lollo, l’esterno Di Chiara si è allenato per tutto il corso della settimana ed è pronto, si attendono notizie riguardo l’infortunio di Camporese. Assenza certa quella di Obi, il quale dovrà stare ancora fermo per altre due settimane. Al tecnico spettano le scelte, da capire se intenderà confermare in blocco l’undici iniziale presentatosi a Ferrara, oppure apportare qualche modifica soprattutto in mezzo al campo. Di fronte una Ternana arrabbiata per lo scivolone di Ascoli. Due palle inattive, due gol. Insieme a questo anche la perdita per infortunio della coppia d’attacco Pettinari-Donnarumma. Problemi per Agazzi che pur non al meglio dovrebbe recuperare, mentre si è fermato anche l’esterno Martella. Sul terreno di gioco del Liberati non ci sono più dubbi, si gioca. Gli ultimi scatti pubblicati dalle testate locali hanno messo in evidenza la rizollatura del manto erboso che ad impatto visivo sembra in buone condizioni. Meglio così, ne godrà lo spettacolo tra due squadre che per mentalità praticano un calcio offensivo.

