Calciomercato Reggina, il Ds Taibi: la verità su Hernani e Bisoli

Il campionato si avvicina alla seconda giornata, ma a tenere banco è sempre il calciomercato. La Reggina secondo quanto dichiarato più volte dal tecnico Inzaghi, è alla ricerca di un centrocampista per completare le operazioni in entrata. Il Ds Taibi, intervenuto ad Antenna Febea, puntializza su Bisoli, Hernani e non solo:

“Ci stiamo guardando intorno per cercare se è possibile di aggiungere qualcosa a centrocampo. Dico la verità, Bisoli non lo abbiamo mai chiesto. Spesso quando ci sono calciatori in uscita vengono accostati ad allenatori che li hanno avuti in passato ma ripeto, non è un nostro obiettivo. Su Hernani abbiamo preso delle informazioni ma come è stato fatto per altri profili. Ritengo che oggi il centrocampo di questa squadra sia completo, qualora si dovessero creare delle opportunità non ci tireremo indietro, non prenderemo un centrocampista tanto per farlo, ma solo qualcuno che possa fare la differenza. Per il terzino destro, vale il discorso fatto per il centrocampista. Siamo abbastanza coperti in quel ruolo, poi se dovessero capitare delle possibilità, vedremo”.