Ternana, Bandecchi: ‘Il manto erboso sarà perfetto’. Poi il saluto alla Reggina

Mette fine ai dubbi ed alle discussioni il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, riguardo le condizioni del terreno di gioco del Liberati. Lo fa attraverso una intervista rilasciata ai colleghi di RTV:

“Il campo per domenica sarà più che perfetto, abbiamo fatto un investimento da 140 mila euro, rizzollando completamente il terreno di gioco. A Terni è venuta un’azienda che solitamente si occupa di grandi stadi, sistemando il tutto. Ogni zolla ha un peso di 800 kg l’una, oggi stanno rinsabbiando e per domenica sera il terreno di gioco sarà perfetto. Mi è stato assicurato che sarà un campo bellissimo.Questo è quello che io posso dire. Ho speso 140 mila euro di investimento, da parte mia più di così non potevo fare anche perchè tra un paio di mesi dovròrifare il manto erboso perchè la gramigna secca. In conclusione, in bocca al lupo alla Reggina e ci vediamo domenica”.