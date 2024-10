Il thailandese Kwanchai Pimkorn è il nuovo rinforzo della Reggio Bic

Giocatore di consolidata esperienza, con un punteggio di classificazione 3.5, uno dei protagonisti della Nazionale di basket in carrozzina Thailandese grazie al quale, questa estate, è riuscita ad ottenere una storica qualificazione ai Mondiali che si terranno nel mese di giugno a Dubai. Grazie alle sue straordinarie capacità infatti, Sod è stato premiato tra gli “All-Star 5” durante il campionato Asia/Oceania in cui si è messo in evidenza grazie alla sua rapidità, energia e talento, ma soprattutto per il suo famoso tiro da tre punti.

Alla sua prima esperienza in Europa, si dichiara molto carico e voglioso di affrontare questa nuova sfida con la volontà di portare in alto il Club di Reggio Calabria in tandem al suo connazionale Baz Sripirom, con il quale, siamo sicuri, formeranno una coppia straordinaria. Dunque non possiamo che essere emozionati e impazienti di iniziare insieme questo nuovo percorso, sicuramente intrigante e ricco di novità.