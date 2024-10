‘The Hunt’, iniziate a Reggio e provincia le riprese della serie tv tedesca

Sono iniziate le riprese cinematografiche del Film per la Zdf Tv nazionale tedesca dal titolo “The Hunt” per la regia di Urs Egger, con gli attori internazionali Heino Ferch, Verena Alterberg, Stefano Viali e Luana Rondinelli.

Sul territorio Comunale di Fiumara il Sindaco Vincenzo Pensabene, l’Assessore al Turismo Giuseppe Barberi, grazie al supporto dei referenti per l’Italia della Produzione Tedesca: “Line Producer Giovanna Emidi ed il Location Manager Michele Geria”, hanno salutato il ciak nell’Antico Borgo calabrese, insieme ai componenti la Giunta ed alcuni Consiglieri Comunali, che ben hanno accolto questa scelta da parte del regista ed il suo team per la location, trasformatasi in modo naturale viste le peculiarità, in vero e proprio set cinematografico.

Per i tre giorni previsti delle riprese, Fiumara diverrà il luogo dove far rivivere la storia, come tante purtroppo, di emigrati in Germania che fanno ritorno al paese originario dove faranno sorprendenti scoperte riguardanti i propri familiari rimasti nella propria terra d’origine.

Questa potrà essere un’altra occasione, come sta accadendo abbastanza spesso nel territorio calabrese e reggino, per tutti i professionisti del luogo che gravitano in questo settore, di confrontarsi con altrettanti professionisti di livello internazionale, in modo da arricchire le proprie esperienze. La produzione tedesca ha selezionato alcuni tecnici e attori calabresi per i ruoli nei vari reparti. Anche Fiumara avrà i propri rappresentanti-attori e comparse.

La Cittadina Fiumarese vuole dare la giusta visibilità mettendo il paese al centro delle attività culturali per un nuovo modo di intendere il futuro, un futuro che passa anche dalla promozione culturale che vedrà coinvolta la comunità ed i suoi giovani.