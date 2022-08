The Secret è arrivato in città, Reggio Calabria sommersa dagli inviti al Festival di musica

Un esperimento sociale per chi vuole far parte di un qualcosa di unico nel suo genere. Pronti per un Ferragosto epico?

The Secret – ITALIA prima tappa a Reggio Calabria, un esperimento sociale per chi vuole far parte di un qualcosa di unico nel suo genere.

15 agosto 2022 data scelta per Reggio Calabria, location sconosciuta fino a 24h prima dell’evento, fuori da ogni schema, tutto sconosciuto sia prima che durante l’evento, infatti gli organizzatori hanno precisato che non sarà palesato né il nome dei DJ che si esibiranno, né gli organizzatori del territorio, i protagonisti dell’evento saranno i prescelti, un numero limitato di persone che potranno partecipare previa selezione al Festival segreto di Ferragosto, le uniche notizie che si hanno fin ora sono appunto la data, 15 agosto 2022 l’orario di inizio 22.00 e di fine per motivi di ordinanza comunale, la location sarà entro 15km dal centro della città e si presume spiaggia libera o lido, questo lo sapranno solo i prescelti di questo evento, quindi se anche tu vuoi farne parte invia la tua candidatura tramite i DM nella pagina ufficiale The Secret IT oppure scrivendo un messaggio Whatsapp al +39 378 083 6554 numero diretto di The Secret – ITALIA.

Mantieni il Segreto! Un esperimento sociale che renderà il tuo ferragosto epico!