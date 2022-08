'The Times' e Calabria terra di mafia, Gelardi: 'Non sanno di cosa parlano'

"The Times potrebbe venire in Calabria a vedere come la gente onesta contrasta il crimine organizzato", le parole di Gelardi

"La vicenda relativa alle polemiche suscitate dall’articolo del giornale THE TIMES conferma ancora una volta che quando si parla di tematiche delicate come quelle relative al crimine organizzato è bene essere molto ferrati in materia, altrimenti, dando per scontata la buona fede di tutti, si rischia di fornire assist involontari proprio al crimine organizzato. Per chi conosce minimamente le dinamiche di cui è intriso il modus operandi tipico della ‘ndrangheta non vi è dubbio alcuno infatti che essa si fortifichi laddove lo Stato si indebolisce o arretra.

Venendo al punto in questione dunque è chiaro che una regione come la Calabria, dove ovviamente la pervasività della ‘ndrangheta nel tessuto sano della regione è altissima, il nodo sanità costituisca uno dei punti chiave su cui contare. Ora, per onor di verità, è giusto chiarire che la carenza di personale sanitario è un problema quanto meno nazionale e non solo calabrese. In Calabria però esso è accentuato da anni di Commissariamenti imposti dal Governo centrale che, se non hanno peggiorato la situazione, quanto meno l’hanno lasciata inalterata, e dunque molto precaria".

Giuseppe Gelardi, consigliere regionale e presidente della commissione anti 'Ndrangheta, si dice amareggiato per quanto riportato nell'articolo del The Times.