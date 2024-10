Invasione di tifosi amaranto: a Pisa la Reggina non è sola, anzi…

Era immaginabile dopo il boom che si è registrato nel momento in cui è stata aperta la prevendita del settore ospiti all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. I tifosi della Reggina non solo ci saranno, ma anche in gran numero sugli spalti dello stadio della capolista per incitare e sostenere la squadra, contro quella che al momento è la squadra più forte. Circa 500 i biglietti già venduti e probabilmente tra qualche verrà annunciata la chiusura per esaurimento tagliandi.

