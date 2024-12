Vivi la magia del Natale al Funny Club con la tombolata e una cena speciale

Il Natale è alle porte, e il Funny Club si prepara a regalare una serata speciale a tutti i suoi ospiti.

Sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 20:30, il locale di Reggio Calabria ospiterà un evento unico: la Tombolata di Natale, una serata che unisce tradizione, divertimento e convivialità.

Tombolata di Natale al Funny Club

Da sempre punto di riferimento per eventi e intrattenimento per famiglie, ha pensato ad una formula perfetta per celebrare il Natale insieme. La serata sarà arricchita da una cena speciale, un’occasione per gustare ottimi piatti in un’atmosfera accogliente e festiva.

E non è tutto: i partecipanti potranno sfidarsi nella classica Tombolata di Natale, un momento imperdibile che farà divertire grandi e piccini con premi e sorprese sfiziose. L’occasione ideale per trascorrere una serata in famiglia o con gli amici, vivendo la magia del Natale in un ambiente allegro e spensierato.

Situato in Via Tirrenica, n. 5 (di fronte al Bingo), il Funny Club è noto per la sua capacità di combinare intrattenimento e buon cibo, rendendolo il luogo perfetto per celebrare momenti speciali. La serata del 21 dicembre sarà una festa all’insegna della convivialità, dove ogni ospite potrà sentirsi a casa.

Non lasciarti sfuggire questa occasione di vivere il Natale in un modo diverso e speciale. Prenota il tuo posto per la Tombolata di Natale e preparati a una serata che saprà unire il gusto della buona cucina al calore della tradizione natalizia.

Info e prenotazioni

Contatta il 3924055945 per assicurarti un posto e condividere con noi la magia del Natale. Quest’anno, fai del Funny Club il tuo punto di riferimento per le festività. Ti aspettiamo per una serata che saprà emozionarti e regalarti tanti sorrisi!