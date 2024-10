Tonino Zorzi, Gebbia: ‘Rendiamo omaggio ad uno dei coach più importanti della Viola e non solo’

Sarà un pomeriggio di grandi emozioni quello che gli amanti del basket vivranno nel pomeriggio a Reggio Calabria nella sala “Monteleone” del Consiglio Regionale a partire dalle ore 16. Tonino Zorzi, il più longevo allenatore del basket italiano con i suoi 83 anni, presenterà il libro autobiografico “La mia Itaca”.

L’iniziativa è dell’associazione Viola Inside che vuole aggregare quanti hanno dato il loro contributo alla nascita del “Mito” neroarancio, che, tra gli anni ’80 e ’90, ha raggiunto traguardi straordinari a livello sportivo, rafforzando l’immagine della città nel Paese.

Zorzi è stato tra i protagonisti di quel ciclo indimenticabile, dispensando il suo sapere cestistico, valorizzando tanti atleti quasi sconosciuti, poi saliti sulla ribalta internazionale.

L’evento è nato da una idea di Gaetano Gebbia, il tecnico che, a Reggio Calabria, affiancò Zorzi nella gestione della squadra, offrendo un contributo determinante.

«Questa presentazione è l’occasione per rendere omaggio a uno degli allenatori più importanti non solo della Viola ma di tutto il movimento nazionale – ha detto Gaetano Gebbia – Un profondo conoscitore e uno studioso maniacale del gioco, che ha insegnato a intere generazioni. A Reggio Calabria ha realizzato quello che ogni società dovrebbe chiedere al proprio coach: raggiungere risultati e valorizzare i giovani, impresa oggi praticamente impossibile. Una pallacanestro, la sua, che si è sempre contraddistinta per avere una propria identità, ben lontana da quella omologata che si vede oggi su tutti i campi e che lascia poco spazio alla creatività. Una persona umile che ha sempre cercato di imparare dagli altri tecnici: “Quando si partecipa a un clinic – ha spesso ripetuto – basta imparare anche una sola cosa, anche un solo dettaglio, per essere ripagati del tempo e dei soldi impiegati per parteciparvi». Zorzi non ha infatti esitato anche a svolgere il ruolo di senior assistant per affiancare coach più giovani e supportarli con l’esperienza e la competenza. La pubblicazione del libro, con tutto il materiale umano che contiene, è il suggello di una carriera che rappresenta una testimonianza fra le più significative dello sport italiano e che deve essere trasferita alle nuove generazioni di allenatori. Tutto il mondo del basket gli sarà sempre grato».

Il dibattito verrà moderato dalla “voce” della radio Rai, Tonino Raffa e si aprirà con i saluti istituzionali. Previsti gl’interventi dei giornalisti Enrico Campana e Paolo Cuomo, dell’editore Enrico Petrucci e di Gebbia. Ovviamente in sala non mancheranno i dirigenti storici della Viola: il Presidente Giuseppe Viola e Gianni Scambia oltre ad alcuni giocatori-simbolo di quel periodo magico: Sandro Santoro, Gus Tolotti, Donato Avenia, Giovanni Spataro, Lucio Laganà e Ago Li Vecchi. In video anche i saluti di altri protagonisti di quell’epoca.

Per il “Paron” Zorzi tanti viaggi , tanti arrivi , tante partenze e tanti ritorni. Un po’ come l’eroe omerico Ulisse. Con questo libro, il buon Tonino, che adora il mare e la barca a vela, oggi sarà nuovamente nella “sua” Itaca. E in parecchi avranno gli occhi lucidi.