Tonno record a Melito, i pescatori: ‘Abbiamo ‘lottato’ per oltre sei ore’. Il peso é straordinario – VIDEO

Una volta portato a terra, per tirare l'esemplare fuori dall'acqua è stato necessario l'intervento di amici e bagnanti

Una battuta di pesca ordinaria che si trasforma in un’impresa epica degna de “Il vecchio e il mare”. È quanto accaduto mercoledì 24 giugno nelle acque antistanti Melito Porto Salvo, dove due pescatori del luogo, Giuseppe e Antonio Tringali, hanno vissuto quella che senza dubbio ricorderanno come l’avventura della vita.

I due si trovavano a largo per una normale giornata di pesca quando, improvvisamente, alla loro esca ha abboccato qualcosa di straordinario. Un “gigante del mare” che ha messo a dura prova la resistenza fisica dei pescatori.

Sei ore di battaglia e 10 km di deriva

L’esemplare – un maestoso tonno rosso – ha ingaggiato un vero e proprio “corpo a corpo”. Una lotta estenuante durata oltre sei ore, durante le quali il poderoso pesce ha letteralmente trascinato l’imbarcazione per ben 10 chilometri, complici anche le forti correnti della zona.

Solidarietà sulla spiaggia per il “gigante”

Una volta rientrati a riva, l’impresa non era ancora finita. Le dimensioni del tonno erano tali da rendere impossibile il sollevamento da parte dei soli due pescatori. È stato a quel punto che la spiaggia si è mobilitata: amici, curiosi e bagnanti si sono rimboccati le maniche per aiutare Giuseppe e Antonio a tirare a terra il colosso.

Al momento della pesata – resa peraltro complicata e non precisissima dal fatto che una parte del pesce toccava inevitabilmente il suolo – la bilancia ha fatto segnare l’incredibile cifra di 230 chilogrammi. Un peso che, con ogni probabilità, per difetto non rende del tutto giustizia alla reale imponenza del tonno.

In questo periodo la campagna di pesca al tonno rosso è regolarmente aperta e la cattura, come previsto dalle normative vigenti, è stata dichiarata alle autorità competenti.

Una storia a lieto fine per i due pescatori, che tornano a casa con un bottino da record e un racconto che rimarrà nella storia della marineria locale.