Il Coordinamento di Quartiere denuncia il ritorno dell'emergenza rifiuti ad Arghillà Nord e chiede un incontro urgente a Comune, Avr, Aterp, Enel e Forze dell'Ordine

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, composto da associazioni e cittadini della zona, porta a conoscenza delle Autorità in indirizzo del “ritorno” dell’emergenza rifiuti ad Arghillà Nord che determina una grave situazione di degrado per il quartiere e rischio per la salute e l’ambiente, oltre a vanificare tutti gli sforzi finora effettuati dai cittadini e dell’amministrazione nel ridurre le aree di disagio e collaborare con le istituzioni in difesa dei beni comuni e dell’ambiente.

Luce e acqua negli alloggi popolari

Il tutto mentre permane la mancanza di energia elettrica negli alloggi di edilizia popolare comunali e non si hanno aggiornamenti sui lavori sugli allacci idrici che dovevano essere fatti dall’Aterp nei mesi invernali per scongiurare le crisi estive .

Tanto premesso, SI CHIEDE Alle SV in indirizzo UN INCONTRO URGENTE con i rappresentanti dell’AVR, dell’Amministrazione Comunale,dell’Aterp, delle Forze dell’Ordine e dell’Enel, al fine di 1) Individuare le cause del sistematico mancato o insufficiente asporto dei rifiuti nella zona di Arghillà Nord, apprestando i rimedi opportuni ed urgenti per consentire una vivibilità ambientale sufficiente nella zona di Arghillà Nord e nelle sue strade di accesso, tra i quali :

A)il ripristino dei marciapiedi divelti da un intervento straordinario dei mezzi pesanti di molti mesi fa, diventati delle trincee maleodoranti, e mai ripristinati nonostante reiterate richieste;

B) una verifica nel numero e nel posizionamento dei cassonetti esistenti, al momento insufficienti, e un chiarimento definitivo sugli obblighi del Comune e di AVR nel mantenere pulite le strade e i marciapiedi anche dei rifiuti sparsi occasionalmente;

C) la predisposizione di controlli adeguati sull’attività continua di “importazione” rifiuti di ogni genere che alimentano oltre ogni limite la portata dei rifiuti nel quartiere;

D) lo studio di una campagna di informazione-sensibilizzazione dei cittadini dell’ex 8° Circoscrizione sulle tematiche ambientali, sul conferimento corretto dei rifiuti, sul rispetto del territorio e della normativa esistente, coinvolgendo le associazioni cittadine;

2) la verifica dello stato di avanzamento lavori da parte di Enel e Comune sugli allacci di energia elettrica sia pubblica che privata e sulle pratiche di regolarizzazione degli alloggi presentate fin da gennaio, con una tempistica certa;

3) la verifica dei lavori di adeguamento delle condotte idriche a cura dell’Aterp, in modo da affrontare per tempo eventuali criticità , ed evitare le gravissime crisi idriche della scorsa estate.

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà