Torna la neve a Gambarie! Ecco le immagini

Se gli ultimi giorni ci avevano fatto ben sperare in un arrivo anticipato della primavera, il freddo e il vento di queste ore confermano l’esatto contrario.

Dopo le belle giornate della scorsa settimana, l’inverno sembra esser tornato a Reggio Calabria ed ha portato con se anche un bel pò di neve.

Una fantastica notizia per quanti non vogliono perdere assolutamente la possibilità di divertirsi in montagna. Con l’arrivo imminente del weekend non resta che attrezzarsi per il freddo e godere della nostra amata Gambarie.

Ecco la foto di Gambarie adesso:

Di seguito le webcam per controllare in diretta live la presenza di neve e l’apertura degli impianti di risalita. Le Webcam sono posizionate all’Hotel Miramonti e sulla Pista Azzurra sulla cima del monte Scirocco.