Le Webcam di Gambarie, per controllare le piste e la neve in diretta

Le webcam in diretta live di Gambarie, comune di Santo Stefano in Aspromonte. Controlla live le piste tramite le webcam di Gambarie

Gambarie è una località montana del comune di Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria immersa nel cuore del Parco nazionale dell’Aspromonte, a poca distanza dal centro di Reggio Calabria. Gambarie è un’importante stazione turistica estiva ma ultimamente si propone di essere anche attrattiva in inverno grazie ai recenti nuovi impianti di risalita, alle sue cinque piste, sciando vedendo lo Stretto di Messina, le Isole Eolie e l’Etna.

Di seguito le webcam per controllare in diretta live la presenza di neve e l’apertura degli impianti di risalita. Le Webcam sono posizionate all’Hotel Miramonti e sulla Pista Azzurra sulla cima del monte Scirocco

Le Webcam sono state realizzate dalla collaborazione con gli Hotel di Gambarie: Hotel Gambarie Miramonti, Hotel Miramonti Village, Hotel Centrale, Park Hotel Bellavista, Sportime Megastore, Scuola Sci Gambarie, Sciclub Gambarie, Up & Down e dal Comune di S. Stefano in Aspromonte

Webcam Gambarie Pista Sud

Webcam Gambarie Hotel Miramonti

Webcam Gambarie Pista Azzurra