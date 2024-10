Toscano: ‘Antipatici? Succede che uno si alza la mattina e parla di vittorie immeritate’

Squalificato e quindi non presente in panchina, mister Toscano ha assistito a Potenza-Reggina dalla tribuna. Il suo commento all’incontro lo ha rilasciato al canale ufficiale della società e più precisamente alla trasmissione “Passione Amaranto“:

“Era la prima volta che guardavo la mia squadra dalla tribuna. Le mie sensazioni sono state di consapevolezza, forza, organizzazione, qualità. Abbiamo portato a casa una partita che alla vigilia era definita difficilissima contro la migliore difesa d’Europa, seconda in classifica ed accompagnata da numeri importanti. Si è vinto senza mai subire un tiro in porta. Solitamente guardare le partite dalla tribuna potrebbe mettere ansia ed invece ero tranquillissimo per come i ragazzi hanno interpretato l’incontro.

La Reggina più temere due cose: se stessa, perchè dipende da noi quanto e come vogliamo mantenere quello che ci siamo, anzi si sono conquistati i ragazzi. Due, che ad oggi potremmo diventare antipatici come quelle squadre che vincono sempre e quindi capita che si alza uno qualunque la mattina e dichiara che le nostre vittorie sono immeritate, che c’era qualche rigore o che si è vinto per episodi.

Ecco, su questo secondo aspetto non dobbiamo commettere l’errore di ascoltare, ma andare avanti per la nostra strada che è la cosa migliore.

Come giocheremo la partita di mercoledi? Chiedete ai miei calciatori cosa ho detto. Dal primo giorno di ritiro ho inculcato ai ragazzi il desiderio di non accontentarsi mai, anche quando vinci una partita importante come quella di Potenza, il match di Coppa Italia deve essere un altro banco di prova da superare e da affrontare con il massimo dell’impegno”.