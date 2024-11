Tour Coldiretti: “la Regione e le ragioni del cuore”

Prosegue a ritmo intenso il Tour Coldiretti 2016– “La Regione e le Ragioni del cuore. L’appuntamento questa volta è per domani 21 luglio 2016 alle ore 18.00 nella Sala Convegni del Museo della Certosa di Serra San Bruno (VV).

Il Tour si estende a tutto il territorio calabrese – commenta Molinaro presidente di Coldiretti Calabria – e sta riscuotendo grande interesse e partecipazione di soci, cittadini e Istituzioni. Uno dei centri calabresi della spiritualità meta di tanti turisti,sarà la cornice dell’incontro che si caratterizzerà per un approccio concreto che parte proprio dalle specificità del territorio che ha nei boschi e nelle bellezze naturali alcune delle maggiori risorse.

E’ un ulteriore esempio – aggiunge – di una terra antica, autentica e accogliente che con successo abbiamo rappresentato a Expo Milano con una serie di iniziative che adesso anche con questo tour vogliamo che continui a vivere nei territori, nei borghi, nei luoghi del saper fare e dell’agroalimentare di qualità.

Questo, rappresenta un tutt’uno con gli obiettivi strategici della filiera agricola italiana che è intimamente legata alla vocazione agricola ma anche turistica e paesaggistica del territorio. Si parlerà di dissesto idrogeologico e la cura e gli interventi sul territorio.

Ed ancora: la tutela del bosco e la valorizzazione a fini produttivi, redditività delle imprese agricole, la tutela delle produzioni tipiche del territorio, la tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti, il PSR 2014-2020 con un focus particolare sulle risorse per le aree interne e naturalmente agriturismo e fattorie sociali.

I dirigenti della Coldiretti Calabria in modo significativo, con un “faccia a faccia”, corroborato da dati, prospettive di investimento ed esempi di successo determineranno la strada da seguire per portare la Calabria agricola e agroalimentare ad essere sempre di più innovativa e competitiva sui mercati: aspetti che rappresentano concrete traiettorie di futuro per i giovani nei processi produttivi ed imprenditoriali.