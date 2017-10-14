‘Tracce di legalità’, a Locri l’evento in memoria di Francesco Fortugno
Lunedì 16 ottobre a Locri l'evento 'Tracce di legalità' in memoria del vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Fortugno
14 Ottobre 2017 - 14:55 | di Eva Curatola
Franco Fortugno foto Francesco Cufari Reggio Calabria
Lunedì 16 ottobre a Locri con inizio alle ore 9.15 è in programma l’evento commemorativo dal titolo “Tracce di legalità” in memoria di Francesco Fortugno, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria ucciso a Locri il 16 ottobre del 2005.
Interverranno: il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata, Tullio Del Sette, il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, l’onorevole Maria Grazia Laganà Fortugno e il sociologo, criminologo ed esperto in geopolitica, Claudio Loiodice.
Concluderanno i lavori il Sottosegretario di Stato del ministero dell’Interno, Gianpiero Bocci e il Sottosegretario di Stato del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Vito De Filippo.
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