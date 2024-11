Tradita’ di Meriam Jane. In uscita il nuovo video della giovane artista reggina.

A breve uscirà il video clip del nuovo singolo di Meriam Jane, vincitrice del concorso canoro internazionale Pop Music Festival 2013.Il video clip, prodotto da Viva Management, è stato girato in questi giorni dopo un lungo viaggio oltre oceano.Meriam Jane si esibirà a Montreal al Places Des Arts, uno dei più importanti teatri del Nord America, teatro in cui inizierà la sua carriera artistica e professionale.Tante le eccellenze del panorama musicale che assisteranno alla prima di Meriam Jane al Place Des Arts tra cui Renato Zero, Mina, Mia Martini, Eros Ramazzotti.Il singolo dal titolo “Tradita”, scritto ed arrangiato in collaborazione con due personalità reggine di spessore quali Vincenzo Beltempo Fienga e Walter Tripodo, ha iniziato a riscuotere già un grande successo grazie all’intervento di Radio Montreal, la più importante emittente radiofonica del territorio che conta più di 400.000 ascoltatori giornalieri.Importante riconoscimento va ad Enzo Bellina, presidente del Pop Music Festival che da anni lavora costantemente affinchè i giovani artisti emergenti possano trovare la propria strada e possano far sentire la propria voce.Grande soddisfazione per la scuola di canto moderno reggina “Incanto True Voice”, protagonista assoluta della finale del concorso canoro nazionale ed internazionale “Pop Music Festival” svoltasi presso il Vortex Live Club di Roma.