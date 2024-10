Tragedia Alessandria, l’omaggio in musica di un collega ai Vigili scomparsi – VIDEO

"A volte entriamo in servizio e non ci pensiamo che potremo non tornare a casa". L'omaggio del collega dei Vigili del Fuoco di Alessandria che ha fatto commuovere gli italiani

“I 3 pompieri morti erano del mio stesso turno. Abbiam preso servizio di notte, tutti. Io son tornato a casa, loro no”.

Sono le parole di Paolo Sterza, un Vigile del Fuoco di Alessandria che, in prima persona, ha vissuto la tragedia del 5 novembre. In un post su Facebook ricorda i colleghi che, adesso, non ci sono più e condivide con gli amici digitali una riflessione personale:

“Non dico nulla, non voglio dire nulla. Come dice un mio capo squadra “Siam tutti bravi quando uno muore… E poi siam trattati come le ultime mer** statali”. Sono colleghi capitati nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Ci ricordano che a volte entriamo in servizio e non ci pensiamo che, forse, potremmo non tornare a casa”.

Sterza si sofferma anche su un tasto particolarmente dolente per i Vigili del Fuoco italiani:

“E vabbè.. Per 1500 euro al mese, i meno pagati d Europa”.

Successivamente, sempre sul profilo Facebook del Vigile è comparso anche un video che sta facendo il giro della rete. Un omaggio in musica ai 3 colleghi scomparsi che ha superato il milione di visualizzazioni ed ha quasi 75 mila condivisioni.

