Tragedia Alessandria, il ricordo di don Paolo: “Nino, un uomo che amava la vita e il lavoro”

“Anche se sono consapevole che in questi momenti dovrebbe regnare il silenzio, sento di dover scrivere. Leggere quel nome e quel cognome mi hanno riportato indietro nel tempo ai banchi di scuola”.

Sono le parole scritte da don Paolo Ielo in un lungo post su Facebook in cui ricorda Nino Candido, il vigile del fuoco tragicamente scomparso ad Alessandria.

Chi mai può dimenticare, ti ho risposto. Mi hai detto che da poco eri felicemente vigile del fuoco, ne eri fiero che ti eri sposato e che presto volevi diventare papà. Me lo hai detto con il sorriso e con quello sguardo che per me è stato sempre disarmante”.