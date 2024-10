Tragedia Cutro, Bonforte (PD): ‘L’8 marzo mimose in spiaggia per onorare le donne’

Bonforte: 'Il Pd l’otto marzo sarà a Cutro per rendere omaggio alle donne, alle madri e alle giovani che hanno perso la vita in mare'

«Quest’anno l’otto marzo, festa della donna, assume un significato diverso e purtroppo amaro. Noi, Donne del Partito Democratico abbiamo deciso di non festeggiare, ma di andare sulla spiaggia di Cutro, teatro dell’ultima immane tragedia del mare e dell’immigrazione, a depositare mimose per onorare le donne, le madri, le giovani che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere un Paese libero dove poter far crescere i propri figli e dare loro una vita dignitosa».

Ad annunciarlo è la Segretaria Cittadina del Pd di Reggio Calabria Valeria Bonforte, la quale spiega ancora:

«La tragedia del 26 febbraio ha posto tutti noi di fronte ad un qualcosa di disumano, non accettabile, che ci deve costringere ad avviare una riflessione seria su come gestire l’arrivo di migliaia di profughi, uomini, donne e bambini che fuggono da guerre torture e fame e non possono essere trattati come merci, come “carico residuale” da respingere. Occorre capire quali politiche ed interventi immaginare nei Paesi da cui provengono questi “sventurati” e non ritenerli degli sciagurati e irresponsabili, perchè partono con i barconi con i propri figli così come ha affermato, in maniera del tutto incomprensibile il ministro Piantedosi».

La segretaria Bonforte annuncia, inoltre, che domani, martedì 7 marzo, alle ore 10.30, una rappresentanza del Pd cittadino sarà al cimitero di Armo