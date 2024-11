Tramontana suona la carica, Pro Reggina più pronta che mai

di Nicolino D’Ascoli. “Niente paura ma solo giusta concentrazione”. Chiaro, incisivo e determinato, come sempre, Enzo Tramontana parla dello stato attuale della Pro Reggina tenendo in considerazione il valore del Vittoria calcetto femminile: “Sarà un’altra gara difficile – commenta – contro un avversario che sta facendo il proprio percorso. Dobbiamo vincere per aumentare il distacco”. Il tecnico reggino evidenzia i progressi registrati con l’idea certa che i risultati passino attraverso il lavoro settimanale: “Le ragazze lavorano con grande sacrificio e abnegazione. La crescita dei singoli e del collettivo ci consente di proiettarci in maniera positiva e di confrontarci con sicurezza. Crediamo fortemente nel progetto che abbiamo intrapreso e stiamo portando avanti. Continuiamo a lottare nella consapevolezza di avere i mezzi per poter raggiungere l’obiettivo finale ed affrontare le difficoltà con fermezza e maturità”.La Pro Reggina sfiderà il Vittoria, domenica al PalaBotteghelle con inizio alle ore 15:00. L’allenatore potrà nuovamente contare sul valore tecnico tattico di Mezzatesta e Romeo, che tornano a disposizione dopo la squalifica scontata, mentre non avrà a disposizione Alessia Macrì, fuori per infortunio: “Mi aspetto che le ragazze, come sempre, mettano la giusta grinta, determinazione, carattere ed applicazione delle indicazioni tattiche. Dobbiamo fare bene. Sarà necessario rimanere concentrati sino alla fine, per non sottovalutare i nostri avversari e conquistare un risultato pieno. Ci siamo impegnati per cercare i movimenti migliori e dare consistenza alle azioni sviluppate. La voglia di fare bene è grande, fattore propedeutico ad una prova di carattere per non soccombere, ma al contrario imporre il nostro gioco ”.Probabile, dunque che Tramontana possa schierare la migliore formazione con tutte pronte all’avvicendamento con il resto del gruppo per fornire una prova concreta e ritornare al successo: “Questa squadra ha acquisito la giusta mentalità. Ognuno dà il massimo ed è sempre pronto a supportare sia i singoli che il gruppo. La compattezza e la collaborazione tra le parti ci consentono di poter superare le difficoltà e di spingere tutti dalla stessa parte”.Come ad ogni partita anche domenica saranno presenti sugli spalti i tifosi reggini pronti a sostenere le ragazze in questo rush finale: “Il loro calore è fondamentale. Spero che anche per la prossima gara siamo in tanti e ci aiutino con il loro entusiasmo a conquistare una vittoria” è il commento finale di mister Tramontana.