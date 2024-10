Tramonto Stromboli Patrimonio UNESCO? Aderiscono in 66 mila, assenti Regione e Città Metropolitana

La notizia di oggi tuttavia, dopo l’entusiasmo degli scorsi mesi e a distanza di oltre un anno, è la mancata partecipazione e adesione delle istituzioni più importanti, quali la Regione Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Negli ultimi giorni sono apparsi su Facebook nuovi post che hanno riaperto il caso. Abbiamo contattato l’ideatrice del progetto Francesca Agostino.

“Ad oltre un anno di distanza dalla nostra iniziativa è un piacere verificare che la stessa continui a suscitare emozioni, curiosità, partecipazione e interesse, come dimostrano i continui articoli e reportage che ne parlano. È un sintomo evidente ed incoraggiante della crescente consapevolezza, nel Sud del Paese, della bellezza e delle potenzialità straordinarie del territorio, qualità che se opportunamente valorizzate in chiave turistica ed economica possono certamente concorrere alla creazione di valore. L’auspicio è che anche le istituzioni territoriali sovraordinate ai numerosi comuni che hanno aderito (ed in particolare, la Regione e la Città Metropolitana) sappiano raccogliere l’assist di un’iniziativa proveniente dal basso, apprezzata e voluta dalle comunità territoriali che vedono in questo tramonto al contempo un’opportunità e un simbolo unificante e identitario, sposando l’iniziativa e rafforzando le potenzialità di chanches del progetto”.