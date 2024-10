Trapani-LFA Reggio: i convocati amaranto. Si rivedono Kremenovic e Simonetta

Rana e Dervishi non si vedono più, rimangono a casa altri due Under

Mister Bruno Trocini ha diramato la lista dei 20 convocati per la gara con il Trapani. Di seguito l’elenco completo:

I convocati amaranto

Portieri: Martinez, Velcea

Difensori: Adejo, Girasole, Ingegneri, Martiner, Kremenovic, Parodi, Zanchi

Centrocampisti: Barillà, Belpanno, Porcino, Salandria, Simonetta, Zucco

Attaccanti: Bolzicco, Marras, Perri, Provazza, Renelus

Non convocati

Mungo fuori per infortunio, Rosseti per squalifica. Per scelta tecnica rimangono a casa: Rana, Lika, Cham, Dervishi.