Trapani: dopo la seconda giornata il presidente Antonini esonera il tecnico?

Un pareggio agguantato a Foggia al sesto minuto di recupero e il tonfo clamoroso interno contro il Picerno. Un brutto inizio di stagione per il Trapani dell’ambizioso Valerio Antonini che ha costruito una corazzata per tentare il doppio salto, dopo la promozione dello scorso anno dalla D alla C. Al momento l’avvio è stato abbastanza deludente e nonostante l’ottimo rapporto tra il massimo dirigente e l’allenatore Torrisi, secondo quanto scrivono i colleghi di trapanigranata, sarebbe pronta la comunicazione dell’esonero: “Alfio Torrisi non è più l’allenatore del Trapani. La società granata, non ha ancora diffuso la comunicazione ufficiale, ma riunitasi in piena nottata dopo la sconfitta contro il Picerno, ha preso la decisione di esonerare l’allenatore.

Resta saldo al suo posto il direttore sportivo Andrea Mussi, mentre come primo obiettivo per la panchina il presidente Valerio Antonini, come raccolto da trapanigranata.it, vuole puntare su Attilio Tesser. Un allenatore navigato, con una lunga esperienza. Nell’ultima stagione ha guidato la Triestina, mentre in precedenza ha diretto Modena e Pordenone. Delio Rossi è un altro nome valutato dal club trapanese“.