Traversata della solidarietà: L’Adspem presenta “Fidas on the road’. 1583

L’ADSPEM FIDAS di Reggio Calabria comunica che venerdì 25 luglio 2014 alle ore 12:00 presso la sala biblioteca del Palazzo della Provincia in piazza Italia a Reggio Calabria si terra la conferenza stampa di presentazione dell’VIII edizione della ‘Traversata della Solidarietà’ in programma domenica 27 luglio p.v. organizzata con il patrocinio della Provincia, del Ministero della salute e di altri enti e dell’evento ‘Fidas on the road’ che prevede l’arrivo a Reggio Calabria il 26 luglio p.v. di due camper con il logo Fidas che hanno percorso tutta la penisola.Scopo delle manifestazioni è diffondere la cultura della donazione del sangue e sollecitare tutti a effettuare una donazione prima di andare in ferie.