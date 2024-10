Traversata dello stretto: “Non è una gara, è un’emozione”

La partenza sarà data a 1000 mt a Sud di Capo Peloro (Sicilia). Dopo la partenza gli atleti dirigeranno a nord lungo la costa siciliana fino a raggiungere dopo 1000 mt la prima boa di virata di colore rosso, posta le acque antistanti il faro di Capo Peloro e che lasceranno alla propria destra. Dopo aver virato la boa ogni nuotatore sarà affiancato dalla barca appoggio designata che indicherà la rotta.

Gli atleti inizieranno l’attraversamento dello stretto fino alla seconda boa di virata rossa dopo 4400 mt , nelle acque antistanti la chiesa della Madonna di Porto Salvo a Cannitello (Calabria) lasciandola alla propria destra e dirigeranno in direzione sud lungo costa. Dopo il giro di boa il percorso sarà segnalato da una serie di boe direzionali gialle, dopo 1800 mt è posto l’arrivo, precisamente nelle banchina di ingresso del porticciolo turistico sul lungomare di Villa san Giovanni. L’imbuto di ingresso a 150 merti dall’arrivo sarà delimitato da una boa rossa sul lato esterno e da una boa gialla sul lato interno gli ultimi 100 metri saranno segnalati con una serie di gavitelli posti ad ogni 10 metri

PERCORSO ALTERNATIVO : In caso di impedimento per ’attraversamento dello stretto per condizioni meteo-marine avverse saranno predisposti due percorsi alternativi a nord o a sud di Punta Pezzo secondo le condizioni meteo-marine contingenti.

Programma

GIOVEDI’ 01 AGOSTO 2019:

– ORE 18,00 ZONA ARRIVO apertura postazione info

– ORE 19,00 ZONA ARRIVO (Non è obbligatoria la presenza dell’atleta)

SORTEGGIO ABBINAMENTO ATLETA /BARCAIOLO

SABATO 03 AGOSTO 2019

– ORE 10:00 ZONA ARRIVO – Apertura postazione di segreteria

– ORE 18:30 ZONA ARRIVO Riconoscimento atleti, consegna N° gara, consegna chip, pacco gara

pass atleti ed accompagnatori. Gli atleti dovranno esibire il cartellino in corso di validità, in aggiunta,

gli atleti stranieri dovranno esibire dichiarazione Atleti Stranieri e il certificato medico. Saranno esclusi

dalla competizione i concorrenti non in regola con il tesseramento F.I.N.

– ORE 19.00 Riunione Tecnica

DOMENICA 04 AGOSTO 2019

– ORE 8,00 ZONA ARRIVO Ritrovo Campo Gara

– ORE 8,45 Trasferimento Atleti Zona Partenza Capo Peloro Punta Faro (Sicilia)

Gli atleti e gli accompagnatori, abbinati con barcaioli calabresi saranno trasferiti alla zona di partenza

con l’imbarcazione del barcaiolo assegnato Gli atleti e gli accompagnatori, abbinati con barcaioli

siciliani saranno trasferiti alla zona di partenza con imbarcazioni indicate dagli organizzatori.

Nella zona di partenza troveranno il barcaiolo siciliano assegnato.

Accompagnatori: A bordo della barca appoggio sarà ospitata solo un accompagnatore designato

dall’atleta ed autorizzato dalla organizzazione.

– ORE 11:00 Partenza

– ORE 12:00-12:30 Arrivo previsto

– ORE 13:00 Premiazioni

– ORE 13:30 Chiusura Manifestazione

Regolamento:

Sono Ammessi alla competizione gli atleti italiani tesserati F.I.N. (FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO) Agonisti e Master ed atleti stranieri appartenenti alle rispettive federazioni nazionali federate alla F.I.N.A. ( federation Internationale de natation) questi ultimi inoltre dovranno essere in possesso di certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica

Partecipanti Max 80 40 Agonisti 40 master

Cronometraggio Automatico con Trasponder , ad ogni atleta saranno consegnati due braccialetti che

dovranno essere restituiti in perfette condizioni subito dopo l’arrivo al personale addetto. Per la mancata o incompleta restituzione di tale dotazione, sarà addebitato l’importo di euro 10,00 pari al valore della stessa.