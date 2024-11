Tre giorni di formazione con Avis per il Sevizio civile a Reggio Calabria

L’Avis nazionale, l’Avis Calabria, la sezione provinciale e la sezione comunale dell’Avis di Reggio Calabria, in collaborazione con l’università per stranieri “Dante Alighieri”, insieme per promuovere una tre giorni di formazione, dal 26 al 28 novembre, per i cinquanta ragazzi impegnati nel servizio civile in tutta la Calabria.

Sarà anche un’occasione di incontro sui temi della donazione, della solidarietà e della gratuità nell’ambito dell’iniziativa dal titolo “Civiltà del dono nei paesi del Mediterraneo” che avrà luogo nell’auditorium “Nicola Calipari” di palazzo Campanella, a Reggio Calabria, venerdì 27 novembre con inizio alle ore 9. Nell’occasione verranno anche consegnate dalla Fiods (Federazione internazionale delle organizzazioni di donatori), alla presenza del presidente Gianfranco Massaro, del presidente nazionale Vincenzo Saturni e del presidente regionale Rocco Chiriano, le benemerenze a quattro donatori calabresi distintisi per impegno e dedizione.

I dettagli dell’articolato programma della tre giorni sulla riva calabrese dello Stretto saranno illustrati lunedì 23 novembre alle ore 16 presso la sede dell’Avis comunale di Reggio Calabria, sita sul corso Garibaldi al numero 585.

Saranno presenti il presidente dell’Avis comunale di Reggio, Antonio Romeo, il vicepresidente vicario dell’Avis Calabria Paolo Marcianò, il consigliere dell’Avis Calabria Mimmo Nisticò e un rappresentante dell’università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.