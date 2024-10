Trebisacce, dal Kamarat di Agrigento arriva Ehonia

Presso la sede del Partner Sponsor, Video Music di Trebisacce, la società giallorossa ha presentato un nuovo acquisto. Si tratta del classe 1996, ivoriano, Koua Christophe Daniel Ehonia. L’attaccante, in forza agli agrigentini del Kamarat (Agrigento) nell’girone siciliano di Eccellenza, nella prima metà di stagione è andato a segno 4 volte su 9 presenze. Giocatore con caratteristiche offensive, brevilineo e rapido nei movimenti, che può giocare indistintamente nei ruoli sia di prima punta, sia di esterno offensivo. Ehonia, ambidestro naturale, potrà andare a portare ulteriore beneficio al reparto offensivo dei “delfini”. Un attacco, quello del Trebisacce, che è risultato essere il terzo migliore del girone insieme a quello del Gallico Catona con 21 realizzazioni; di meglio hanno fatto soltanto le prime due della classe, Locri (25) e Cotronei (23).

Non nasconde il proprio entusiasmo, il vice-presidente Giuseppe Giordanelli: “La società, dopo attente valutazioni di mercato e sempre nell’ottica di spendig rewiew, ha optato per questo calciatore avente le caratteristiche richieste da mister Malucchi. Un giocatore forte fisicamente che ha già impressionato sin dai primi allenamenti. Tutti noi ci auguriamo che questo acquisto si possa integrare ad una rosa già competitiva e che ci aiuti a raggiungere, il prima possibile, la salvezza sperata”. Sul quadro generale del mercato poi, Giordanelli aggiunge: “A meno che non ci siano altri elementi che impressionino al pari di Ehonia, difficilmente si faranno registrare altri movimenti in entrata. Al contempo, non è previsto alcun movimento neppure in uscita”.

Fonte: Fabrizio Cantarella – Add. Stampa Asd Trebisacce