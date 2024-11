Treni ‘Caravaggio’, Hitachi li produrrà a Reggio Calabria

“Questa nuova aggiudicazione conferma l’elevato livello qualitativo di Hitachi e sono particolarmente orgoglioso della squadra italiana. Caravaggio diventerà un’icona del trasporto regionale in quanto è un veicolo in grado di rispondere pienamente alle esigenze del cliente e dei passeggeri”.

Con queste parole Alistair Dormer, Global CEO di Hitachi Rail, ha annunciato la nuova collaborazione tra Hitachi e Trenitalia, che porterà alla costruzione di 39 treni dal nome ‘Caravaggio’, per un valore di 333 milioni di euro.Il treno verrà prodotto nei 3 stabilimenti di Hitachi Rail Italy di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria.

“Con Caravaggio trasciniamo il futuro nel presente – sottolinea Maurizio Manfellotto, CEO di Hitachi Rail Italy – presentando un prodotto che non ha eguali nella categoria e che si pone avanti di una generazione rispetto ai concorrenti”.

Non è la prima volta che Hitachi sfrutta gli stabilimenti reggini per realizzare e assemblare le proprie strutture (CLICCA QUI) , in questo caso l’intenzione è quella di creare una nuova flotta di treni regionali che sia il fiore all’occhiello di Trenitalia.

L’aggiudicazione è parte di un accordo quadro per costruire fino a 300 treni regionali doppio-piano, per un importo complessivo di circa 2,6 miliardi di euro. La nuova flotta opererà lungo la rete regionale italiana di oltre 16.000 km. Caravaggio sarà composto da 5 carrozze, misurerà 136 metri di lunghezza 2,8 di larghezza e avrà una capacità complessiva di 656 passeggeri.