Honolulu, arriva la metropolitana senza conducente e con il ‘cuore’ reggino
Il primo dei 20 veicoli della nuova metropolitana senza conducente, allestito nello stabilimento reggino, è partito per le Hawaii
29 Marzo 2016 - 18:19 | di Pasquale Romano
Ad Honolulu ci sará presto un pó di…Reggio Calabria. Presso la capitale delle Hawaii sará attivata la nuova metropolitana, é italiana l´azienda che ne ha realizzato e assemblato le strutture. A Reggio Calabria, nello stabilimento Hitachi Rail Italy, nei mesi scorsi era terminato l’allestimento del primo dei 20 veicoli a 4 casse previsti per la nuova metropolitana di Honolulu.
Adesso, dallo stabilimento HRI di Pittsburg, in California, è partito per le Hawaii il veicolo ultimato e dotato tutte le innovazioni tecnologiche previste. Si tratterá di una metropolinana altamente innovativa, con la particolaritá di essere ´driverless´, ovvero senza conducente. I sofisticati sistemi di controllo Ansaldo STS, che guida la Joint Venture Ansaldo Honolulu JV, renderanno possibile questo nuovo tipo di soluzione in tutta sicurezza.
“Cosi’ come accaduto per il Frecciarossa1000, la metro di Copenaghen e quella per Milano – ha sottolineato Maurizio Manfellotto, Ceo di Hitachi Rail Italy – continuiamo a consegnare i nostri prodotti rispettando i tempi stabiliti con il cliente. Questo nuovo successo é un ulteriore passo verso il nostro sviluppo globale. Uno sviluppo che si basa su qualita’ e affidabilita’, nel massimo rispetto delle esigenze dei nostri committenti”.
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