Honolulu, arriva la metropolitana senza conducente e con il ‘cuore’ reggino

Ad Honolulu ci sará presto un pó di…Reggio Calabria. Presso la capitale delle Hawaii sará attivata la nuova metropolitana, é italiana l´azienda che ne ha realizzato e assemblato le strutture. A Reggio Calabria, nello stabilimento Hitachi Rail Italy, nei mesi scorsi era terminato l’allestimento del primo dei 20 veicoli a 4 casse previsti per la nuova metropolitana di Honolulu.

Adesso, dallo stabilimento HRI di Pittsburg, in California, è partito per le Hawaii il veicolo ultimato e dotato tutte le innovazioni tecnologiche previste. Si tratterá di una metropolinana altamente innovativa, con la particolaritá di essere ´driverless´, ovvero senza conducente. I sofisticati sistemi di controllo Ansaldo STS, che guida la Joint Venture Ansaldo Honolulu JV, renderanno possibile questo nuovo tipo di soluzione in tutta sicurezza.