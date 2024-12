Calabria, Trenitalia potenzia l’offerta: 16 Frecce giornaliere con Roma

Cento collegamenti giornalieri Alta Velocità tra Milano e Roma e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli; prolungamento dei collegamenti Intercity verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano e nuove soluzioni digitali per chi viaggia con Regionale.

Sono alcune delle novità introdotte nella nuova offerta invernale di Trenitalia (Gruppo FS), partita all’insegna del turismo sostenibile e dell’intermodalità. Anche quest’anno servizi e novità a misura di passeggero contraddistinguono le azioni messe in campo per soddisfare al meglio le esigenze di chi si sposta in treno e in bus per lavoro, studio, svago o semplicemente per raggiungere le mete più leisure in occasione delle festività natalizie.

Sostenibilità, intermodalità e innovazione sono infatti alla base della nuova offerta per Frecce, Intercity e Regionale, che nel 2024 hanno registrato circa mezzo miliardo di passeggeri.

Fra Roma e la Calabria 16 Frecce al giorno

Sono 16 in totale le Frecce di Trenitalia che collegano ogni giorno la Calabria a Roma, con fermate anche nelle stazioni di Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Rosarno, Gioia Tauro e Villa San Giovanni.

Una coppia di Frecciarossa collega ogni giorno Reggio Calabria e Venezia. Ogni giorno, sono 8 i Frecciarossa che uniscono, senza cambi, Milano e Reggio Calabria, di cui 6 proseguono su Torino.

Nelle giornate a più alta mobilità, si aggiungono due ulteriori collegamenti Frecciarossa notturni Milano – Reggio Calabria, con fermate a Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosarno e Villa S. Giovanni, che permettono di sfruttare al meglio il proprio tempo, viaggiare attraverso tutto lo stivale ed essere a destinazione già dal mattino seguente.

Leggi anche

Intercity e collegamenti bus per una mobilità capillare

Completano l’offerta ulteriori 2 Frecciarossa e 2 Frecciargento che collegano Reggio Calabria alla Capitale e 2 Frecciarossa Bolzano-Sibari, per viaggiare dalla montagna al mare.

A completare l’offerta della lunga percorrenza in Calabria:

8 Intercity fra Roma e Reggio Calabria

fra Roma e Reggio Calabria 2 Intercity tra Bari e Reggio Calabria

tra Bari e Reggio Calabria 2 Intercity tra Lecce e Reggio Calabria

tra Lecce e Reggio Calabria Intercity Notte tra Torino e Reggio Calabria

tra Torino e Reggio Calabria Collegamenti bus tra Reggio Calabria e Bari

Bus diretti tra Reggio Calabria e Lamezia (zona ionica)

Effettuano inoltre fermate in Calabria anche gli Intercity Giorno e Notte che collegano la Sicilia a Roma e Milano.

Da Villa San Giovanni, inoltre, partono e arrivano gli aliscafi di Blu Jet, società del Gruppo FS Italiane, per raggiungere la Sicilia grazie a una facile connessione treno-nave.

Leggi anche

Regionale: il nuovo brand smart, sostenibile e capillare

Con oltre 400 milioni di passeggeri all’anno e più di 6.000 corse giornaliere, il Regionale offre un servizio capillare lungo tutto il Paese. Grazie ai suoi 180 Link – bus, navi e altri mezzi acquistabili in un’unica soluzione – raggiunge numerose destinazioni.

Intermodalità e capillarità nei collegamenti anche in Calabria, di concerto con la Regione e ArtCal:

22 collegamenti fra Reggio Calabria e Cosenza (via Paola)

fra (via Paola) 14 collegamenti diretti via Tropea fra Lamezia Terme e Reggio Calabria

via Tropea fra 22 collegamenti fra Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo

Leggi anche

Intermodalità

È attivo il nuovo servizio Link per raggiungere l’aeroporto di Reggio Calabria “Tito Minniti” e il GOM. Confermati i servizi Link per:

Lamezia Airlink (aeroporto di Lamezia Terme)

Università della Calabria e Magna Grecia

Collegamenti con Palmi, Locri, Gerace e Casignana

Viaggiare con Trenitalia è più conveniente grazie alle offerte Frecciarossa, Intercity e Regionale, con sconti fino al 60% e promo dedicate a famiglie, giovani, anziani e gruppi.

Animali domestici viaggiano gratis dall’8 dicembre all’8 gennaio su Frecce e Intercity.