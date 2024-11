Treno da Reggio Calabria a Roma: si arriverà in 4 ore ?

La Giunta Regionale della Calabria, su proposta dell’Assessore al “Sistema della Logistica” Francesco Russo, ha approvato la proposta di attivazione di servizi di collegamento dallo Stretto a Roma in quattro ore, utilizzando la direttrice tirrenica. Nessuna modifica a livello di infrastrutture, ma miglioramento di servizi già esistenti.

Da Reggio Calabria a Roma in 4 ore, da Lamezia alla Capitale in 3. Evidente il tentativo di ‘collegare’ lo Stretto al centro Italia, dopo anni in cui i servizi di trasporti si sono rivelati non all’altezza rispetto al resto della penisola. Si tratta di una proposta, quella di Francesco Russo, realizzabile a tempo zero ed a costo zero.

Dalle parole ai fatti, adesso si aspetta di capire quando e se questa proposta diventerà realtà. La Regione Calabria presto ne discuterà con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’intenzione è quella di dare concretezza al progetto di Russo e fornire cosi un servizio che sicuramente si rivelerà utilissimo per i cittadini calabresi.