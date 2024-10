Tribunale del Vaticano, Papa Francesco sceglie l’ex procuratore di Reggio Calabria

Dopo la bufera degli ultimi giorni, Papa Francesco sceglie l'ex procuratore di Reggio Calabria come nuovo presidente per il Tribunale del Vaticano

Papa Francesco ha chiamato Giuseppe Pignatone, ex procuratore della Repubblica di Roma a ricoprire il ruolo di Presidente del Tribunale del Vaticano. La voce che Pignatone fosse in corsa per questo ruolo ha iniziato a circolare da qualche tempo. La nomina è stata resa oggi nel pieno della bufera che ha investito la Segreteria di Stato vaticana dopo le perquisizioni e la messa sotto stato di indagine 5 dipendenti della prima sezione per presunte irregolarità amministrative.

GIUSEPPE PIGNATONE

Nella biografia pubblicata nel Bollettino della Sala stampa vaticana, si legge che Pignatone è nato a Caltanissetta 1’8 maggio 1949. Si è laureato in Giurisprudenza nel 1971 presso l’Università degli Studi di Palermo. È stato Pretore a Caltanissetta e, dal 1977, Sostituto presso la Procura della Repubblica. Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria nel 2008. Nel marzo 2012 è stato nominato dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura procuratore della Repubblica di Roma.