Tris amaranto al Bisceglie: le pagelle della Reggina

Guarna 6,5: gara anche questa di grande sicurezza quella dell’estremo difensore amaranto che si mostra sempre attento nelle uscite. Compie nella ripresa una grande parata su Rubin che aveva male indirizzato di testa il pallone.

Marchi 6,5: schierato al posto di Rossi non rischia mai la giocata dimostrandosi molto affidabile.

Bertoncini 7: praticamente un muro. Non perde un contrasto e di testa è insuperabile. Esce per far spazio a Blondett 6: esordio positivo per l’ex Casertana.

Loiacono 6,5: in netto miglioramento. Sbaglia poco e spesso collabora in fase di costruzione e d’attacco creando non pochi problemi al Bisceglie.

Bresciani 7: moto continuo sulla corsia di competenza. Efficace sia in fase di copertura che in quella di spinta. Esce per far spazio a Rubin 6,5: bene anche lui in entrambe le fasi. I due sono una garanzia.

Garufo 7: prova positiva dell’ex Trapani che conquista il Granillo con tanta corsa ed il goal valido per il 2-0. Esce per far spazio a Rolando 6: quando accelera è un pericolo data la sua velocità esplosiva capace di lasciare sul posto ogni avversario.

De Rose 7: qualità e quantità infinita al servizio degli amaranto. Tocca tantissimi palloni e ne recupera altrettanti.

Bianchi 7: bene anche oggi il centrocampista amaranto che trova anche la rete nella ripresa, quella valida per il 3-0.

Bellomo 6,5: buona anche la prestazione dell’ex Torino schierato oggi in posizione di trequartista. Dialoga bene con i compagni. I suoi passaggi sono pericolosi per la difesa avversaria.

Reginaldo 6: gara positiva ma senza eccellere. Come sempre utilissimo in fase di manovra e protezione palla. Esce per far spazio a Denis 6: esordio tra gli applausi per l’ex Atalanta che tocca diversi palloni ben distribuiti per i compagni.

Corazza 7: seconda da titolare e seconda rete per il centravanti amaranto. Prestazione più che positiva. Esce per far spazio a Sounas 6.