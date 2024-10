Trofeo città di Tropea: vince Profilo del reggino Giuffrè – FOTO E VIDEO

Condizioni abbastanza estreme nella giornata di assegnazione del Trofeo Città di Tropea, valevole come prova del campionato di vela d’altura orgnizzato dal Circolo Velico Santa Venere di Vibo. 25 nodi di vento costanti da sud con raffiche anche di 30 hanno sottoposto a dura prova vele ed equipaggi che si sono affrontati nelle acque di Tropea il 6 novembre. Il mare quasi piatto ha alleggerito le condizioni regalando una bellissima giornata di vela tosta!

Dominatore incontrastato della regata è stato Profilo, che si aggiudica il Trofeo per la terza volta e in via definitiva. A partire dalla seconda posizione i distacchi si fanno serrati; in tre si battono per il secondo posto e nel giro di un minuto tagliano il traguardo. A spuntarla è Vela Azzura II di Gigino de Paola, seguito da Hydra di Francesco Burza, entrambi del Centro Velico Lampetia di Cetraro, e Milady di Gianfranco Pallaria, socio del Circolo Velico Santa Venere di Vibo. La classifica non è da considerarsi tuttavia definitiva in quanto dovrà essere discussa una protesta che potrebbe cambiare il gradino più basso del podio.

Nella classe Vele Bianche si è imposto Mia di Fabio Colella.

Un grazie al Porto di Tropea – dichiara il Circolo Velico Santa Venere di Vibo – per l’ospitalità, peccato che non ci sia stato il dovuto risalto all’evento tale da garantire più movimento commerciale dentro al porto stesso.

A seguire qualche foto della regata e le classifiche.

QUI UN PICCOLO VIDEO AMATORIALE CHE ‘CATTURA’ L’IMBARCAZIONE PROFILO

Fonte: www.velapratica.it