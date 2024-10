Trofeo CONI Kinder, gli atleti di Italica Sport a Rimini per ‘Vivere il proprio sogno’

Ai ragazzi dell’Italica Sport – Hockey su Prato è stato affidato il prestigioso incarico da parte della FIH (Federazione Italiana Hockey) di rappresentare la Calabria a Rimini al Trofeo CONI Kinder + Sport 2018.

Da questa mattina, fino a domenica 23 settembre, la squadra del Parco Caserta Sport Village prenderà parte ad uno dei più importanti trofei nazionali degli ultimi anni, un progetto nazionale multisportivo dedicato ai piccoli atleti Under 14, tesserati presso le ASD/SSD regolarmente iscritte al registro nazionale del CONI.

Il Trofeo CONI Kinder + Sport 2018 è un progetto ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole, che nasce con l’obiettivo di valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva attraverso una forte sinergia tra il CONI, gli organismi sportivi e le tante società sportive affiliate.

Il torneo prenderà ufficialmente il via oggi alle ore 18:00 con i saluti del Presidente del CONI Giovanni Malagò e la cerimonia inaugurale in cui parteciperanno tutte le federazioni e rappresentative italiane società sportive partecipanti, tra cui anche l’Italica Sport – Hockey su Prato, in rappresentanza per la Calabria.

Abruzzo, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Liguria. Queste le regioni che la rappresentativa calabrese sfiderà nella giornata di domani 21 settembre.

Il gruppo di piccoli atleti, tutti reggini, tra cui molti studenti del Convitto ‘T. Campanella’, dopo il duro lavoro di allenamenti degli ultimi giorni, avrà l’onore dunque di vestire i colori della propria regione.

Soddisfatti ed entusiasti per la partecipazione ad un torneo così prestigioso, lo staff tecnico composto da Emanuele Romanazzi e Marco Polimeni, responsabile del Parco Caserta Sport Village nonché tecnico Fih, Antonio Laganà presidente della Federazione Italiana Hockey Calabria e Riccardo Partinico, delegato provinciale Fih.

Durante la competizione saranno inoltre nuove formule di gioco che prevedono la presenza di rappresentative miste, elemento di grande valenza educativa per la crescita delle ragazze e dei ragazzi.

L’obiettivo, per i giovani atleti, è quello di rappresentare al meglio la propria regione nella speranza di rientrare nella propria città con un bagaglio di esperienza (e di vittorie) che servirà alla crescita degli stessi atleti nonchè di Italica Sport.

Quest’anno l’organizzazione del Torneo è stata affidata all’Emilia Romagna dopo Caserta nel 2014, Lignano Sabbiadoro nel 2015, Cagliari nel 2016 e Senigallia nel 2017.

Il Trofeo CONI Kinder + Sport 2018 mira alla valorizzazione dell’attività sportiva . In questo la Calabria, rappresentata dai piccoli atleti dell’Italica Sport, vuole e deve esserne protagonista.