Trofeo Coni Kinder, Magazzù: ‘Palmi tra i luoghi privilegiati per ospitare manifestazioni di livello’

La Calabria ha ospitato la fase conclusiva del trofeo CONI Kinder + Sport 2019, evento sportivo dell’anno per i ragazzi under 14. Palmi, insieme a Crotone e Catanzaro, è stata tra le città in cui migliaia di giovani sportivi Calabresi e non si sono dati appuntamento per confrontarsi da assoluti protagonisti nelle discipline previste dal ricchissimo programma.

I giochi si sono aperti con la cerimonia svoltasi giovedì 26 Settembre, con ospite d’eccezione il presidente del Comitato nazionale, Giovanni Malagò, e alla presenza, tra gli altri, del presidente della regione Calabria, Mario Oliverio e del presidente del Coni Calabria, Maurizio Condipodero. La nostra città è stata coinvolta nell’organizzazione dell’evento, ed ha ospitato la gara di golf, tenutasi presso l’impianto sportivo di Taureana, diretto da Pino Sciarrone. Atleti, provenienti da tutte le regioni d’Italia, hanno dato vita ad una sana, corretta ed animata competizione, che ha esaltato i valori dello sport e dell’amicizia.

«Gli apprezzamenti espressi dal presidente Malagò e da Condipodero – spiega il consigliere delegato allo sport Giuseppe Magazzù – ci fanno ben sperare nelle capacità organizzative che la nostra Regione può esprimere a livello nazionale, come ben dimostrato nel corso dell’importante competizione. In questo contesto, Palmi si candida a pieno titolo tra i luoghi privilegiati per ospitare manifestazioni di sempre maggior livello. Del resto, la nostra città non è nuova ad eventi di risonanza nazionale nell’ambito sportivo e non solo, regalando nel corso degli anni grandissime soddisfazioni».