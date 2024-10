Tropea, già partita la stagione estiva

Tropea, la perla del Tirreno, è pronta ad accogliere le prime comitive di turisti “nordici” della stagione.

Dalla scorsa settimana sono giunti nelle strutture alberghiere e ricettive dalla Germania i primi vacanzieri grazie a voli charter. Gli operatori del settore, confortati dai buoni risultati delle presenze nella stagione 2016, confidano in un incremento per quella che si apre. Oltre a tedeschi, inglesi e francesi, l’attenzione è adesso puntata sul mercato dell’Est Europa che, negli ultimi anni, si è mostrato particolarmente interessato alla Costa degli Dei.

In crescita sono dati, per i prossimi mesi, i flussi turistici provenienti da Serbia, Slovacchia e Repubblica Ceca grazie alla predisposizione di specifici pacchetti vacanza. Non solo mare per i tanti che sceglieranno il vibonese ma anche cultura, arte ed enogastronomia in una prospettiva che chiama in causa anche luoghi di grande attrattiva come Serra San Bruno, con la Certosa faro di spiritualità secolare.

fonte: ansa