Tropea accoglie la lussuosa ‘Europa’ di Hapag-Lloyd Cruises

Primo approdo stagionale a Tropea: la nave Europa inaugura una nuova fase di crescita per il turismo crocieristico in Calabria

Tropea torna protagonista nel panorama crocieristico internazionale. Questa mattina ha attraccato al porto la nave Europa della prestigiosa compagnia tedesca Hapag-Lloyd Cruises, segnando il primo arrivo della stagione.

L’evento, curato dal tour operator Agemars, rappresenta non solo un importante traguardo per Tropea, ma anche un segnale forte di ripartenza per tutto il turismo calabrese. Al porto erano presenti Giovanna e Marco Zindato, che si occupano dell’organizzazione e gestione delle escursioni per i crocieristi, offrendo esperienze autentiche tra cultura, storia e sapori locali.

I passeggeri hanno potuto scegliere tra diverse escursioni: la scoperta del centro storico di Tropea e delle sue spiagge da cartolina, la visita a Pizzo con degustazione del famoso tartufo gelato, il borgo medievale di Gerace, e tour enogastronomici dedicati ai vini e ai prodotti tipici calabresi.

Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dalle preziose guide e accompagnatori turistici in lingua tedesca, che con la loro professionalità e passione hanno garantito ai visitatori un’accoglienza impeccabile e un racconto autentico del territorio.

“Questo giorno segna una vera rinascita del turismo crocieristico nella nostra regione”, ha commentato Marco Zindato.

“Non solo Tropea, ma anche il porto di Reggio Calabria sta vivendo una nuova stagione di crescita. L’arrivo della nave Europa dimostra che, lavorando insieme, possiamo riportare la Calabria tra le mete più apprezzate del Mediterraneo.”

Il rilancio di Tropea come meta crocieristica

Dopo il ritorno della prima nave da crociera lo scorso anno, a vent’anni dall’ultimo approdo, il nuovo attracco conferma che il cammino di rilancio è ben avviato. Con il suo mare cristallino, i borghi storici e le eccellenze gastronomiche, Tropea si conferma una destinazione capace di conquistare i cuori di chiunque la visita.